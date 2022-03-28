В Калужской области 39-летнего мужчину приговорили к 12 годам колонии за убийство женщины
В Боровске 39-летнего мужчину признали виновным в убийстве сожительницы, краже ее машины и подделке документов. В понедельник, 28 марта, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Преступление произошло в августе 2021 года. Пара поссорилась, и мужчина ударил женщину, повалил на пол и задушил.
После этого он уехал на машине убитой, подделал договор купли-продажи на авто и оформил полис ОСАГО.
Виновника приговорили к 12 годам лишения свободы.
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