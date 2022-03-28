В Калужской области начальник исправительной колонии получил взятку в 1,2 миллиона рублей

В Калужской области в ближайшее время начнется суд над 49-летним бывшим начальником исправительной колонии №4 в Медыни. О завершении расследования в понедельник, 28 марта, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2021 года начальник колонии получил от жены осужденного за убийство мужчины 1,2 миллиона рублей. Деньги она передавала, чтобы облегчить условия содержания мужа.

За получение крупной взятки бывшему начальнику колонии грозит от 8 до 15 лет колонии.

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