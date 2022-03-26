В Обнинске проводят проверку о фальсификации смерти ребенка

В интернете появилась информация о том, что в роддоме Обнинска молодой маме, родившей здорового малыша, заявили, что ребёнок мёртв.

Об этом в субботу, 26 марта, сообщает прокуратура Калужской области.

- Организована проверка информации, размещённой в сети интернет по факту выдачи жительнице города в родильном доме медицинского учреждения выписки на здорового ребёнка о том, что он родился мёртвым, - отмечает ведомство. - По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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