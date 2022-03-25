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В Калуге осудили 51-летнего мужчину, напавшего на пенсионерку на улице Степана Разина

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 25.03.2022 13:13 0 50
В Калуге осудили 51-летнего мужчину, напавшего на пенсионерку на улице Степана Разина

В Калуге районный суд вынес приговор 51-летнему мужчине, которого признали виновным в ограблении пенсионерки. В пятницу, 25 марта, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступление произошло в ноябре прошлого года. Пьяный мужчина на улице Степана Разина подошел к 69-летней пенсионерке, распылил ей в лицо газ из баллончика и вырвал сумку. Далеко убежать у него не получилось, преступника задержал шедший с работы сотрудник Следственного комитета.

Виновника отправили в колонию строго режима на два с половиной года.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 25.03.2022 13:13 0 50
Тэги: криминал
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