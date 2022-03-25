В Калужской области год колонии грозит 39-летней женщине, плюнувшей на флаг России

В Обнинске 39-летней женщине грозит до года лишения свободы за надругательство над государственным флагом России. В пятницу, 25 марта, об этом сообщила прокуратура Калужской области.

По версии следствия, триколор был размещен на капоте автомобиля, припаркованного на улице Гагарина. Женщина проходила мимо и плюнула на флаг. Это попало на запись видеорегистратора.

Сейчас полиция ведет расследование уголовного дела.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.