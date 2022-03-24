Житель Калужской области топором убил двух мужчин

В Мещовском районе Калужской области 35-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве двух человек. В четверг, 24 марта, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Подозреваемый пришел в дом к 51-летнему знакомому, чтобы разобраться из-за ранее возникшего конфликта, - заявили в Следственном комитете. - В доме он нанес потерпевшему удары топором по голове, а затем таким же способом убил 45-летнего спящего мужчину, не желая оставлять свидетеля преступления.

Тела погибших нашли спустя несколько дней.

Сейчас продолжается расследование. По уголовной статье предполагаемому виновнику грозит до 20 лет колонии либо пожизненный срок.

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