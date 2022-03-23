Житель Калужской области отдал мошенникам шесть миллионов рублей, пытаясь заработать на бирже

В Калужской области житель Малоярославецкого района стал очередной жертвой мошенников. Об этом случае в среду, 23 марта, рассказали в региональном управлении МВД.

Мужчине на телефон позвонил человек, представившийся брокером, и предложил вложить деньги для заработка на торговле ценными бумагами на бирже.

Собеседник был настолько убедителен, что мужчина решил зарегистрироваться на сайте и перевел через личный кабинет более шести миллионов рублей. Через некоторое время в его профиле начала отображаться прибыль в 20 миллионов. Но когда он захотел вывести эти деньги, начал получать отказы.

В итоге пострадавший обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

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