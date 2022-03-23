Главная Новости Криминал
Цены История Калуги Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

Житель Калужской области отдал мошенникам шесть миллионов рублей, пытаясь заработать на бирже

Дмитрий Ивьев , Фото из архива СК.
Опубликовано: 23.03.2022 09:59 3 549
Житель Калужской области отдал мошенникам шесть миллионов рублей, пытаясь заработать на бирже

В Калужской области житель Малоярославецкого района стал очередной жертвой мошенников. Об этом случае в среду, 23 марта, рассказали в региональном управлении МВД.

Мужчине на телефон позвонил человек, представившийся брокером, и предложил вложить деньги для заработка на торговле ценными бумагами на бирже. 

Собеседник был настолько убедителен, что мужчина решил зарегистрироваться на сайте и перевел через личный кабинет более шести миллионов рублей. Через некоторое время в его профиле начала отображаться прибыль в 20 миллионов. Но когда он захотел вывести эти деньги, начал получать отказы.

В итоге пострадавший обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото из архива СК.
Опубликовано: 23.03.2022 09:59 3 549
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Подшипники: где заказать в 2022 году
Поиск работы в Калуге: на что обращать внимание?
Особенности домов в стиле Барнхаус

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru