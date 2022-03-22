В Калужской области 22-летний мужчина осужден за убийство на 11 лет колонии

В Калужской области 22-летний мужчина из Бабынинского района осужден на 11 лет колонии за убийство. Преступление произошло в поселке Воротынск в августе прошлого года, сообщили во вторник, 22 марта, в региональной прокуратуре.

Как установил суд, виновник выпивал с 43-летним знакомым, поссорился с ним и дважды ударил мужчину по голове обухом топора. После этого убийца вывез жертву в поле, где еще пять раз ударил молотком в голову и шею. Пострадавший скончался.

Отбывать наказание житель Калужской области будет в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу.

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