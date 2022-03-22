В Калуге осужден 39-летний мужчина, ударивший ножом в живот своего знакомого

39-летний житель Калуги признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Во вторник, 22 марта, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в мае прошлого года. В коридоре коммунальной квартиры на улице Комсомольской пьяный калужанин поссорился со своим знакомым и ударил его ножом в живот.

Врачам удалось спасти пострадавшего.

Виновника отправили в колонию общего режима на три года.

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