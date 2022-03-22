В Калуге осужден 39-летний мужчина, ударивший ножом в живот своего знакомого
39-летний житель Калуги признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Во вторник, 22 марта, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Инцидент произошел в мае прошлого года. В коридоре коммунальной квартиры на улице Комсомольской пьяный калужанин поссорился со своим знакомым и ударил его ножом в живот.
Врачам удалось спасти пострадавшего.
Виновника отправили в колонию общего режима на три года.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.