В Калужской области бывшую сотрудницу полиции признали виновной в мошенничестве

Бывшую начальницу подразделения МОМВД «Юхновский» признали виновной в мошенничестве. Во вторник, 22 марта, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Приговор уже вступил в законную силу.

- Сотрудница полиции представляла по месту службы фиктивные договоры найма жилого помещения, по которым получала ежемесячную компенсацию, - пояснили в Следственном комитете.

Бывшую сотрудницу полиции наказали штрафом в 100 тысяч рублей. Также она должна вернуть деньги, полученные в качестве компенсации.

- Данное лицо было ранее уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, по результатам проверки, проведенной сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Калужской области, - прокомментировали также в полиции.

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