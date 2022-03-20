В Калужской области 40-летний мужчина попался на краже двух велосипедов

В Малоярославецком районе Калужской области 40-летний мужчина подозревается в краже двух велосипедов. В воскресенье, 20 марта, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Транспорт находился в кладовке под лестничной клеткой.

По версии следствия, мужчина взломал замок, забрал велосипеды, принадлежащие его соседке, и продал их за 2500 рублей. При этом реальная их стоимость – около 13 000 рублей.

Мужчина пояснил полицейским, что ему очень нужны были деньги.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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