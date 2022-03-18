В Калужской области мужчина угрожал убить женщину копилкой
В Козельском районе местный житель угрожал убить женщину, с которой вместе жил. В пятницу, 18 марта, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.
По версии следствия, калужанин пришел домой пьяным и стал требовать с возлюбленной деньги на спиртное. Начался конфликт.
Как заявляют в полиции, подозреваемый ударил женщину керамической копилкой, а потом ею же угрожал убить.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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