В Калужской области мужчина угрожал убить женщину копилкой

В Козельском районе местный житель угрожал убить женщину, с которой вместе жил. В пятницу, 18 марта, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, калужанин пришел домой пьяным и стал требовать с возлюбленной деньги на спиртное. Начался конфликт.

Как заявляют в полиции, подозреваемый ударил женщину керамической копилкой, а потом ею же угрожал убить.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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