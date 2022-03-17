В Калуге работника отдела закупок заподозрили в получении взяток на 150 тысяч рублей
В Калуге специалиста отдела закупок одного из частных предприятий заподозрили в получении взяток. В четверг, 17 марта, о возбуждении уголовного дела сообщила региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, подозреваемый получал взятки от компаний, которым помогал выигрывать торги и подписывать выгодные для бизнесменов договоры поставки.
Деньги переводились на банковскую карту подозреваемого. Сумма взяток составила около 150 тысяч рублей.
Предполагаемому виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.
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