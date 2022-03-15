В Калужской области 31-летний мужчина признан виновным в покушении на убийство коллег

Боровский районный суд вынес приговор 31-летнему мужчине. Его признали виновным в разбойном нападении и покушении на убийство своих коллег, сообщили во вторник, 15 марта, в прокуратуре Калужской области.

Под Боровск он приехал на заработки. В пьяном виде 7 мая прошлого года он пришел в комнату отдыхавшей после ночной смены коллеги, приставил нож к горлу женщины и забрал телефон стоимостью 10 000 рублей.

После этого мужчина прошел в соседнюю комнату общежития и четыре раза ударил ножом спящего мужчину. Его жизнь позже спасли врачи.

Виновника отправили в колонию строго режима на семь лет.

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