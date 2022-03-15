В Калужской области 43-летний мужчина поджег дом любовницы

В Калужской области полицейским удалось установить подозреваемого в поджоге дома, сообщили во вторник, 15 марта, в региональном управлении МВД. Преступление произошло осенью прошлого года в Жуковском районе.

По версии следствия, 43-летний мужчина поджег жилище своей сожительницы. Сгорела мебель и личные вещи женщины. Ущерб оценили в миллион рублей.

Причиной преступления стали личные неприязненные отношения.

По уголовной статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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