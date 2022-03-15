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В Калужской области 38-летний мужчина задержан за ограбление заправки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2022 14:36 0 377

В Калужской области полицейским удалось задержать мужчину, который с пневматическим пистолетом ограбил заправку на Киевском шоссе в Обнинске. Во вторник, 15 марта, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, житель Подмосковья приехал на АЗС, надел медицинскую маску и, угрожая пистолетом кассиру, забрал 7000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2022 14:36 0 377
Тэги: криминал видео
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