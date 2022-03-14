В Калуге задержан подозреваемый в убийстве на улице Пестеля

Как мы уже рассказывали, 12 марта в одном из домов на улице Пестеля в Калуге нашли тело 31-летнего мужчины. В понедельник, 14 марта, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о задержании подозреваемого.

Предполагаемым убийцей оказался 75-летний мужчина.

- В квартире у местного жителя находилось трое лиц - хозяин квартиры, подозреваемый и погибший, - пояснили в СК. - Между гостями возник внезапный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватился за нож и совершил убийство потерпевшего.

Задержанный заявил, что действовал в целях самообороны. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!