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В Калуге задержан подозреваемый в убийстве на улице Пестеля

Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 14.03.2022 14:57 0 557
В Калуге задержан подозреваемый в убийстве на улице Пестеля

Как мы уже рассказывали, 12 марта в одном из домов на улице Пестеля в Калуге нашли тело 31-летнего мужчины. В понедельник, 14 марта, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о задержании подозреваемого.

Предполагаемым убийцей оказался 75-летний мужчина.

- В квартире у местного жителя находилось трое лиц - хозяин квартиры, подозреваемый и погибший, - пояснили в СК. - Между гостями возник внезапный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватился за нож и совершил убийство потерпевшего.

Задержанный заявил, что действовал в целях самообороны. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 14.03.2022 14:57 0 557
Тэги: криминал следственный комитет
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