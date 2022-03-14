В Калужской области браконьер застрелил двух самок кабанов

В Жиздринском районе полиция задержала браконьера. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, мужчина застрелил двух самок кабанов, чтобы добыть мяса. Разрешения на охоту у него не было.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет колонии.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!