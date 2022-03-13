В Калуге найдено тело 31-летнего мужчины

В субботу, 12 марта, в многоквартирном доме на улице Пестеля в Калуге обнаружили тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранами в области лица и шеи. В воскресенье об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета по Калужской области.

Сейчас проводятся проверки. Свидетелей уже допрашивают.

Возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

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