В Калужской области 45-летний мужчина украл 5 тысяч рублей из квартиры знакомого
В Юхновском районе 45-летнего местного жителя подозревают в краже из квартиры знакомого 5 тысяч рублей. В воскресенье, 13 февраля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Полицейские установили, что около 21:00 подозреваемый заглянул в квартиру к приятелю, где была открыта дверь. Мужчина увидел на столе деньги и взял их, потому что хозяина нигде не было. Позже он все потратил.
Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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