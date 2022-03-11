В Калужской области обнаружен труп 11-месячного мальчика
В Обнинске обнаружен труп 11-месяного мальчика. В пятницу, 11 марта, об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Тело малыша находилось в одной из квартир наукограда.
По подозрению в убийстве младенца задержана 23-летняя мать мальчика. Она заключена под стражу.
Женщину задержали по пути в Балабаново, сообщили в региональном управлении МВД.
Расследование уголовного дела продолжается. Также следователи проводят проверку в отношении должностных лиц по статье «Халатность».
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