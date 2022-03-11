В Калуге осудили пятерых участников протестной акции, избивших полицейского

В четверг, 10 марта, районный суд в Калуге вынес приговор пятерым мужчинам, которых признали виновными в применении силы в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Каждого из виновников приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Инцидент произошел в январе 2021 года во время несанкционированной протестной акции на улице Театральной.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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