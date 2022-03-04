В Калужской области 49-летний мужчина ножом убил знакомого

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины из Людиново. Его подозревают в причинении тяжких травм своему знакомому, от которых тот скончался, сообщили в пятницу, 4 марта, в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, мужчины поссорились, и виновник ножом ударил оппонента в бедро. Пострадавший скончался от большой потери крови.

Мужчине грозит до 15 лет колонии. Сейчас продолжается расследование.

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