Житель Калужской области перевел телефонным вымогателям 400 тысяч рублей

В Калужской области мужчина из Обнинска стал жертвой вымогателя. В четверг, 3 марта, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Обнинец хотел провести время с проституткой и нашел соответствующее объявление в интернете. По телефону он договорился с девушкой о встрече, но потом ему перезвонил мужчина. Тот потребовал 55 000 рублей в качестве предоплаты. Мужчина выслал деньги, но звонки продолжились. Обнинцу говорили, что оплата не проходит. А потом и вовсе начали угрожать.

В итоге мужчина в общей сложности перевел вымогателю 400 тысяч рублей, взятых в кредит, и только после этого обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Виновников ищут.

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