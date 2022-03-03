В Калужской области две женщины задержаны за передачу взятки сотруднику колонии

В Калужской области две женщины, а также их 63-летний отец подозреваются в даче крупной взятки сотруднику колонии. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 27 февраля женщины пытались передать сотруднику колонии в Сухиничах 300 тысяч рублей, чтобы улучшить условия содержания их осужденного отца. От взятки работник отказался.

Уголовная статья «Дача взятки группой лиц в крупном размере» предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сейчас продолжается расследование.

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