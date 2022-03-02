В Калужской области 56-летний мужчина убил бывшую жену из ревности

В городе Жиздра Калужской области 56-летний мужчина убил свою бывшую супругу из ревности. О результатах расследования в среду, 2 марта, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, трагедия произошла 16 декабря прошлого года. Обвиняемый несколько раз ударил свою бывшую супругу ножом.

По уголовному делу мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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