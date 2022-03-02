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В Калуге задержали владельца нелегальных газовых заправок

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.03.2022 15:48 1 661
В Калуге задержали владельца нелегальных газовых заправок

В Калуге полиция возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, которого подозревают в незаконном предпринимательстве. В среду, 2 марта, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, он без лицензии несколько месяцев продавал сжиженный углеводородный газ на двух заправках.

Незаконный доход составил несколько миллионов рублей.

Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.03.2022 15:48 1 661
Тэги: криминал авто
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