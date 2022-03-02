В Калужской области выдвинуты обвинения 20-летнему иностранцу, пытавшемуся убить подростка

В Калужской области 20-летнего мигранта обвиняют в покушении на убийство 16-летнего подростка. В среду, 2 марта, об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Как мы уже рассказывали, этот инцидент произошел 16 декабря прошлого года в городе Ермолино Боровского района на одной из остановок.

- Между тремя иностранцами и группой несовершеннолетних местных жителей произошел словесный конфликт, который перерос в драку, - подчеркнули в СК.

По версии следствия, мигрант несколько раз ударил ножом 16-летнего подростка. Пострадавшего удалось спасти в больнице.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.

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