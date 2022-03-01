Главная Новости Криминал
История Калуги COVID-19 Клиника года - 2022 Колумнисты Афиша Статьи

В Калуге судят членов банды, нападавшей на проституток

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 01.03.2022 16:51 0 278
В Калуге судят членов банды, нападавшей на проституток

В Калуге суд начинает рассматривать дело четверых членов банды, которых обвиняют в незаконном обороте оружия, похищении человека, разбойных нападениях, грабежах, кражах, вымогательстве и похищении документа. Во вторник, 1 марта, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, организатором был 41-летний калужанин. В январе и феврале прошлого года мужчины совершали разбойные нападения проституток, с которыми до этого связывались через интернет. На месте мужчины, угрожая оружием, забирали деньги и ценные вещи у женщин. Кроме того, эта же банда похитила одного из индивидуальных предпринимателей.

По информации следствия, один из обвиняемых имеет психическое расстройство.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 01.03.2022 16:51 0 278
Тэги: криминал следственный комитет
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Закладные детали в профессиональной компании
Что следует знать о землях промназначения?
Агрегаторы скидок открывают новые возможности для покупателей

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru