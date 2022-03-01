В Калуге судят членов банды, нападавшей на проституток

В Калуге суд начинает рассматривать дело четверых членов банды, которых обвиняют в незаконном обороте оружия, похищении человека, разбойных нападениях, грабежах, кражах, вымогательстве и похищении документа. Во вторник, 1 марта, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, организатором был 41-летний калужанин. В январе и феврале прошлого года мужчины совершали разбойные нападения проституток, с которыми до этого связывались через интернет. На месте мужчины, угрожая оружием, забирали деньги и ценные вещи у женщин. Кроме того, эта же банда похитила одного из индивидуальных предпринимателей.

По информации следствия, один из обвиняемых имеет психическое расстройство.

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