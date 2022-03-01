В Калуге бывшего директора «Калугатеплосети» приговорили к 4 годам колонии за хищение

Во вторник, 1 марта, Калужский районный суд признал бывшего директора МУП «Калугатеплосеть» виновным в хищении денег предприятия. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ущерб оценили в 9 миллионов рублей.

Как установил суд, директор подписал договоры с коммерческим предприятием на выполнение услуг, работы фактически не проводились, но потом за эти деньги были куплены три квартиры, переданные директору «Калугатеплосети» и его сообщникам.

Бывшего руководителя предприятия приговорили к четырем годам лишения свободы.

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