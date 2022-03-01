В Калуге бывшего сотрудника вневедомственной охраны приговорили к 19 годам колонии за убийство подчиненного

В Калуге областной суд 1 марта вынес приговор 36-летнему заместителю командира взвода вневедомственной охраны, которого признали виновным в убийстве подчиненного. Об этом сообщили во вторник в прокуратуре Калужского области.

Преступление произошло из-за денег. Виновник знал, что его подчиненный - 49-летний водитель-полицейский - в свободное время собирал бесхозный металл и копил на квартиру.

3 мая 2020 года он предложил водителю показать бесхозный металл в лесу между селом Ильинское Перемышльского района и поселком Песоченский Суворовского района Тульской области. Там заместитель командира взвода выстрелом в спину убил подчиненного, а тело присыпал землей.

Из машины убитого он украл деньги и ключи от квартиры, в которой хотел найти крупную сумму. Но там ничего не оказалось, водитель все хранил в банке.

Убийцу приговорили к 19 годам лишения свободы колонии строгого режима.

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