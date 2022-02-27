В Калужской области мужчина взял два кредита на имя знакомого

В Боровском районе местного жителя подозревают в оформлении кредитов на имя знакомого. Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области в воскресенье, 27 февраля.

Мужчина использовал чужие анкетные данные и взял два микрокредита на сумму 14 тысяч рублей. Знакомому он об этом не сказал.

Возбуждено уголовное дело.

Сейчас расследование продолжается.

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