В Калужской области больше года издевались над пожилым мужчиной

Как мы уже рассказывали, в Жуковском районе Калужской области четыре человека задержаны по подозрению в издевательстве над пожилым человеком. В субботу, 26 февраля, региональное УМВД сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Истязание».

По версии следствия, над пожилым беспомощным мужчиной издевались больше года – с октября 2020-го по ноябрь 2021-го. Побои снимались на видео. Один из роликов в итоге попал в соцсети.

Сейчас продолжается расследование. Предполагаемым виновникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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