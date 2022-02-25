В Калужской области четыре человека задержаны по подозрению в издевательстве над пожилым человеком

В Калужской области полицейские задержали четверых молодых людей, которых подозревают в издевательстве над пожилым человеком. Ранее видеозапись с подобными действиями опубликовали в социальных сетях.

Все задержанные – из Жуковского района.

Сейчас проводится проверка.

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