В Калужской области 59-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве знакомого

Во вторник, 22 февраля, в одной из квартир в Козельске обнаружено тело 55-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержан его 59-летний знакомый, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, вечером подозреваемый пришел к знакомому и в ходе ссоры ударил его ножом. Была повреждена бедренная артерия. Хозяин квартиры умер после потери большого количества крови.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

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