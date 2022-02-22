В Калуге четверо мужчин угнали автомобиль из мастерской и распилили на металлолом

В Калуге четверых мужчин подозревают в краже автомобиля из шиномонтажной мастерской. Во вторник, 22 февраля, об этом сообщили в областном управлении МВД.

По версии следствия, подозреваемые, которым от 16 до 30 лет, ночью вскрыли шиномонтаж, нашли ключи от стоявшей там машины и угнали ее. В гараже воры распилили авто и сдали части на металлолом.

Ущерб оценивается в 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Предполагаемым виновникам грозит до шести лет лишения свободы.

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