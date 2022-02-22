В Калужской области мужчина осужден на 15 лет колонии за торговлю наркотиками через закладки

В Дзержинском районе 33-летнего мужчину признали виновным в распространении наркотиков. Во вторник, 22 февраля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ему осудили на 15 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 000 рублей.

Как установил суд, мужчина оставил в шести тайниках около одного килограмма наркотиков, предназначенных для распространения.

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