В Калужской области на женщину тайно оформили кредит

В Жиздринском районе Калужской области женщина внезапно обнаружила, что на нее оформлен кредит в компании, выдающей микрозаймы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили во вторник, 22 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, деньги получил родственник калужанки. Он приехал к ней в гости и оформил займ на 15 тысяч рублей с помощью мобильного телефона, а потом перевел средства себе на счет.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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