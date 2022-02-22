В Калужской области украли вакцину для животных на 1,6 миллиона рублей

В Кировском районе Калужской области с местной фермы украли вакцину для профилактической иммунизации крупного рогатого скота на общую сумму в 1,6 миллиона рублей. Во вторник, 22 февраля, об этом сообщили в региональном управление МВД.

По версии следствия, ампулы вывезла и продала одна из сотрудниц предприятия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Женщине грозит до 10 лет колонии.

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