В Калуге таксисту грозит крупный штраф за получение пособия по безработице

В Калуге 43-летнего таксиста подозревают в мошенничестве при получении выплат. В понедельник, 21 февраля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, мужчина стал на учет в службе занятости, заявив об отсутствии места работы, и начал получать пособие Хотя сам при этом продолжил работать в такси. Ущерб бюджету составил 20 тысяч рублей.

Теперь калужанину грозит штраф в 120 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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