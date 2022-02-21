Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Калужской области

В Калужской области у автомобилиста изъяли крупную партию наркотиков. В понедельник, 21 февраля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В машине обнаружен мефедрон массой 3148 граммов.

По версии следствия, наркотики были предназначены для продажи.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику грозит от 15 до 20 лет колонии.

Наркотики обнаружили в автомобиле.

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