В Калуге сотрудники ГИБДД ночью задержали двоих пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД в Калуге ночью задержали двоих пьяных водителей. В понедельник, 21 февраля, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

Одного из водителей остановили для проверки документов. При этом поведение мужчины было неадекватным, от освидетельствования он отказался. Ранее 40-летнего мужчину уже лишили прав за пьяную езду.

Второго нетрезвого водителя, которому 52 года, остановили, когда он не пропустил пешеходов. Ситуация у него оказалась аналогичной – от освидетельствования отказался, ранее уже был лишен удостоверения.

Возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание – два года колонии.

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