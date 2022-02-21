Жительница Калуги лишилась 600 тысяч рублей, пытаясь снять порчу

Жительница Калуги стала жертвой мошенницы. Пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей, сообщили в понедельник, 21 февраля, в прокуратуре региона.

На улице к калужанке подошла незнакомка, которая рассказала, что на пенсионерку наложена порча и через несколько дней с ее дочерью произойдет трагическое событие. После этого к ним подошла другая женщина, которая подтвердила способности целительницы.

Мошенница начала читать молитву, потом попросила пенсионерку купить бутылку воды для обряда и пить по три глотка несколько дней. Для завершения ритуала понадобились деньги.

Вместе с незнакомкой калужанка пошла в банк, сняла со своего счета 600 тысяч и передала «целительнице». Та положила деньги в пакет и отдала женщине, попросив спать на нем. Проверила содержимое пакета калужанка только у себя дома. Там оказались билеты «Банка приколов».

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Виновницу сейчас ищут.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!