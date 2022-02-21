В Калужской области вынесен приговор участникам банды телефонных мошенников

В Калужской области осудили участников банды телефонных мошенников, которые похищали деньги с банковских счетов. В понедельник, 21 февраля, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как установил суд, преступниками были 41-летняя женщина, 46-летний мужчина и трое несовершеннолетних. Они обворовали 17 человек.

В интернете они находили объявления о продаже каких-либо вещей, звонили авторам, договаривались о покупке и оплате на банковский счет. В ходе разговора преступники получали данные карт жертв и похищали деньги с их счетов.

Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. 520 тысяч виновники уже вернули, также наложен арест на имущество преступников стоимостью 600 тысяч рублей.

Женщину приговорили к семи годам колонии общего режима. Остальные виновники получили от полутора до четырех лет условно. Приговор пока не вступил в законную силу.

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