У жителя Калужской области украли кроссовки во время драки

В Жуковском районе Калужской области местный житель лишился кроссовок во время драки. В понедельник, 21 февраля, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

По версии следствия, потерпевший стоял возле бара со своими знакомыми, к ним подошел незнакомец. Завязался конфликт.

Подошедший несколько раз ударил мужчину, стащил с него кроссовки и пытался снять с пальца золотое кольцо, а потом убежал.

Подозреваемому 23 года. Ранее он был судим.

Сейчас мужчине грозит до семи лет колонии.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!