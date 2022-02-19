В Калужской области мужчина перевел мошенникам миллион рублей в попытке поиграть на бирже
В Бабынинском районе местный житель стал очередной жертвой мошенников и потерял больше миллиона рублей. В субботу, 19 февраля, об этом сообщает управление МВД по Калужской области.
Мужчина рассказал, что обратил внимание на объявление с предложением вложить деньги в биржевые торги в интернете. Он заполнил анкету, а потом ему позвонил незнакомец, представившийся брокером, и объяснил, что для получения дохода нужно инвестировать деньги.
Житель региона несколько раз перечислял на указанные реквизит деньги, вложив больше миллиона. Но получить их обратно вместе с прибылью у него не получилось.
Возбуждено уголовное дело.
Мошенников уже ищут.
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