В Калужской области мужчина перевел мошенникам миллион рублей в попытке поиграть на бирже

В Бабынинском районе местный житель стал очередной жертвой мошенников и потерял больше миллиона рублей. В субботу, 19 февраля, об этом сообщает управление МВД по Калужской области.

Мужчина рассказал, что обратил внимание на объявление с предложением вложить деньги в биржевые торги в интернете. Он заполнил анкету, а потом ему позвонил незнакомец, представившийся брокером, и объяснил, что для получения дохода нужно инвестировать деньги.

Житель региона несколько раз перечислял на указанные реквизит деньги, вложив больше миллиона. Но получить их обратно вместе с прибылью у него не получилось.

Возбуждено уголовное дело.

Мошенников уже ищут.

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