Житель Калужской области осужден за избиение до смерти знакомого

В Дзержинском районе Калужской области суд вынес приговор 45-летнему мужчине. Его признали виновным в избиении до смерти своего знакомого. В пятницу, 18 февраля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Конфликт между мужчинами произошел в мае прошлого года. Как установил суд, виновник бил своего оппонента по телу. Травмы оказались смертельными.

С учетом рецидива жителя Дзержинского района отправили на 11 лет в колонию особого режима.

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