В Калужской области бывшего сотрудника колонии осудили за превышение полномочий

В Калужской области бывший сотрудник исправительной колонии №4 в городе Медынь осужден за превышение полномочий. В пятницу, 18 февраля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как установил суд, мужчина организовал канал незаконной продажи осужденным запрещенных к проносу предметов.

Виновника оштрафовали на 40 000 рублей. Кроме того, в течение двух лет он не сможет работать в правоохранительных органах.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!