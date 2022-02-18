Задержан мошенник, который обманул любителя интима из Калужской области на 500 тысяч рублей
В начале февраля мы рассказывали о калужанине, который пытался заказать проститутку на соответствующем сайте и в итоге потерял 500 тысяч рублей. В пятницу, УМВД по Калужской области, сообщило о задержании подозреваемого по этому делу.
Предполагаемого мошенника нашли в Тамбовской области. Мужчине 29 лет.
Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.
Напомним, калужанин позвонил по указанному в объявлении на сайте номеру, но там предложили внести предоплату. В этот момент он понял, что разговаривает с мошенниками, и решил ничего не переводить.
Но через некоторое время мужчине перезвонили. Незнакомец сообщил, что раз калужанин забронировал девушку, а потом отказался, то его счет заблокирован, а для разблокировки необходимо внести некоторую сумму. При этом поступали угрозы. Звонивший заявил, что знает паспортные данные калужанина и его адрес. Слова подействовали, и мужчина решил заплатить.
Потом ему вновь позвонили, и потребовали еще денег. В итоге калужанин перевел в сумме полмиллиона рублей и только после этого пошел в полицию.
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