Житель Калуги взял несколько кредитов и перевел телефонным мошенникам 2,8 миллиона рублей

Еще один житель Калуги стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина лишился 2,8 миллиона рублей. При этом деньги он взял в кредит, сообщили в пятницу, 18 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

Мужчине позвонила незнакомка, представилась сотрудницей банка и сказала, что кто-то списал деньги с его счета. Чтобы их вернуть, она попросила взять кредит и погасить образовавшуюся задолженность. Калужанин поверил, взял несколько кредитов, обналичил их и перевел на чужой счет.

На этом история не закончилась. Следующий звонок доверчивому калужанину поступил якобы от полицейского, который пообещал возместить моральную компенсацию. Но сперва нужно было оплатить налог. В этот раз мужчина оформил кредит на родственницу и опять перевел мошенникам.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Если виновников найдут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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